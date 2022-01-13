25-летний испанский форвард продолжит карьеру в Украине.
Марк Гуаль, СК Днепр-1
13 января 2022, 18:29
Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Марком Гуалем.
Соглашение с 25-летним испанцем, который является воспитанником школ Бадалоны, Барселоны и Эспаньола, рассчитано на два с половиной года.
Он достался украинскому клубу бесплатно, так как недавно расторгнул контракт с испанским Алькорконом, который выступает в Сегунде.
В нынешнем сезоне Гуаль провел 14 поединков, в которых забил один гол.
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