Украина

25-летний испанский форвард продолжит карьеру в Украине.

Днепр-1 на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Марком Гуалем.

Соглашение с 25-летним испанцем, который является воспитанником школ Бадалоны, Барселоны и Эспаньола, рассчитано на два с половиной года.

Он достался украинскому клубу бесплатно, так как недавно расторгнул контракт с испанским Алькорконом, который выступает в Сегунде.

В нынешнем сезоне Гуаль провел 14 поединков, в которых забил один гол.

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