Украина

Аренда хорватского вингера прекратится раньше оговоренного срока.

Днепр-1 после успешного сезона взял Марио Чуже в аренду на сезон, но договоренность будет прекращена досрочно.

Как сообщает издание Sportske novosti, хорватский футболист вернется в Динамо З и будет искать новый клуб для аренды.

Марио Чуже в текущем сезоне отыграл шестнадцать поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Напомним, что также досрочно в свой клуб вернется Назарий Русин, которого днепряне арендовали у Динамо Киев.