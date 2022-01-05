Аренда хорватского вингера прекратится раньше оговоренного срока.
Марио Чуже, фото Днепр-1
05 января 2022, 01:54
Днепр-1 после успешного сезона взял Марио Чуже в аренду на сезон, но договоренность будет прекращена досрочно.
Как сообщает издание Sportske novosti, хорватский футболист вернется в Динамо З и будет искать новый клуб для аренды.
Марио Чуже в текущем сезоне отыграл шестнадцать поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.
Напомним, что также досрочно в свой клуб вернется Назарий Русин, которого днепряне арендовали у Динамо Киев.