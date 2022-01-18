Украина

Хорватский специалист рассказал о подготовке "желто-черных".

Главный тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич поделился планами команды на зимний тренировочный сбор и подготовке ко второй половине сезона.

"С первого рабочего дня мы начинаем полноценно работать и готовиться к весенней части сезона. Единственное, что у нас сейчас условия подготовки на искусственном газоне, поэтому мы должны быть осторожными.

Уже пойдут тактические занятия: как мы будем играть с мячом, без мяча, будем работать над разными моделями игры. А сейчас для ребят все же адаптационная неделя. Но все равно микроцикл закончится игрой – в пятницу проведем здесь двусторонку. Настоящие спарринги уже будут в Турции, и хочется, чтобы у них ребята были не очень уставшими, ведь тогда ты ничего не увидишь.

Все будем делать постепенно. Для нас очень важно провести хороший сбор. Здесь у нас нулевой, адаптационный этап, чтобы все здоровыми улетели в Турцию, а уже там через спарринги должны закрепить модели игры, которые мы имеем. Цели для нас не изменены. Наш нынешний статус и место в турнирной таблице – это плод нашей работы: рабочей атмосферы, дисциплины, сплоченности и человечных отношений внутри коллектива. Мы подтверждали свой класс в каждом матче, пытались на протяжении чемпионата набирать форму и завершили год хорошо. Но этого уровня может быть недостаточно, ведь соперники теперь готовятся к нам совсем по-другому. Сейчас у нас есть время подготовить себя в перерыве в чемпионате, поэтому будет очень интересно. Мы не хотим отходить от наших завоеванных позиций, но все это только из-за работы.

На данный момент все работают, нет ни одного футболиста с повреждениями. Все мотивированные, с энтузиазмом и желанием стремятся продолжить работу, которую мы начали в первой части сезона", – рассказал Йовичевич в интервью официальному сайту клуба.