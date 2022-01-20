Форвард прокомментировал результат луганчан.
Шахаб Захеди, ФК Заря
20 января 2022, 12:52
Нападающий Зари Шахаб Захеди поделился своим мнением о поражении от польской Погони (1:3) на тренировочном сборе.
"Для нас всегда важен результат. Однако в этот раз нам не удалось сделать его позитивным. Это футбол и бывает всякое, тем более соперник был очень сильным.
В целом, матч выдался сложным. Мы еще не так много тренируемся и это дает о себе знать. Уверен, дальше будет проще и с необходимым для нас результатом", – рассказал Шахаб.
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