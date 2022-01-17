Украина

Хавбек луганчан поделился своими мыслями перед сбором команды в Турции.

Полузащитник луганской Зари Дмитрий Хомченовский рассказал о своих ожиданиях перед учебно-тренировочным сбором в Турции накануне второй половины сезона в УПЛ.

"Втягивающие тренировки у нас были с 10 по 15 января. Поэтому с завтрашнего дня уже будет тяжелая работа. Нужно будет потерпеть. Думаю, неделя или даже две. Дальше будет легче. За это время мы все будем наигрывать — и физика, и тренажерный зал — все подряд будет.

Нам каждый год нелегко, поэтому будем стараться и биться за места, которые хотим достичь", — приводит слова Хомченовского ТК Футбол 1/2/3.

Ранее Заря объявила список футболистов, которые отправились на первый сбор.