Украина

Наставник Днепра-1 высказался о возможном подписании контракта с вингером Шахтера.

Главный тренер Днепра-1 Игор Йовичевич прокомментировал слухи в прессе, которые связывают крайнего полузащитника донецкого Шахтера Евгения Коноплянку с возможным переходом в стан его команды.

"Мы не можем быть пассивными на рынке футболистов, которые могут усилить команду. Сядем – плюсы и минусы. Хороший футболист всегда интересен всем командам, не только Днепру-1, чтобы улучшить уровень команды.

Коноплянка – один из тех футболистов, который... Конечно, по таланту, что я могу говорить о нем? Все известно. Да, игровая практика уже отсутствует несколько лет, скажем так, на постоянной основе. Это один минус, который ты должен учитывать, когда выбираешь футболиста.

Мы говорим об очень качественном футболисте. Но ты должен учитывать и его зарплату, и его статус, как он относится к философии нашей игры, его мотивацию. Много всего. Так просто, чтобы я за 10 секунд вам рассказал, чтобы вы не думали, что я не хочу – это не так. Просто надо быть иногда в рамках возможностей и принимать решение спокойно", – сказал Йовичевич в интервью Профутбол Digital.

В текущем сезоне Евгений Коноплянка сыграл за Шахтер два неполных матча, проведя на поле в общей сложности всего 47 минут. Его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2022 года.

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