Украина

Клуб покинули легионер и украинец.

Мариуполь на своем официальном сайте объявил об уходе дух футболистов.

Клуб в зимнее межсезонье прекратил сотрудничество с хорватским защитником Петаром Босанчычем и полузащитником Владиславом Клименко.

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Босанчыч пополнил ряды "азовцев" в сентябре 2021 года, перейдя из Истры 1961. За это время на его счету пять матчей.

Что касается Клименко, то он выступал за клуб с лета 2021 года. На его счету шесть игр в УПЛ и один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Мариуполь вернул своего экс-вратаря Евгения Гальчука.