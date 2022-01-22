Украина

Украинский футболист прокомментировал свой переход в венгерский клуб.

Полузащитник киевского Динамо Богдан Леднев, который перебрался в Фехервар на правах аренды, прокомментировал свой трансфер.

Футболист считает, что сможет себя проявить в стане венгерского клуба.

"Фехервар в футболе известен. Думаю, это отличный способ себя показать. К тому же, я смогу приобрести новые навыки. Чувствую доверие со стороны клуба, это очень важно, иначе я бы не пришел сюда.

Болельщики же могут быть уверены, что я буду выкладываться "на все сто", очень хочу проявить себя в игре за Фехервар", — приводит слова Леднева официальный сайт "Види".

Отметим, что контракт рассчитан на один год.

Ранее Юрий Вернидуб рассказал о футболистах киевского Динамо, которых хотел бы видеть в составе Шерифа.