Украина

Исполнительный директор Днепра-1 рассказал о процессе комплектации команды.

Исполнительный директор СК Днепра-1 Андрей Русол поделился планами клуба на зимнее трансферное окно.

В том числе, экс-футболист Днепра рассказал о том, как состоялось возвращение Дубинчака в киевское Динамо.

"Я не поклонник голословных заявлений о том, что мы можем гордиться первой половиной сезона — это промежуточный результат, а не итоговый. Что касается Дубинчака, то мы предвидели такой исход наших отношений, ведь Влад демонстрировал очень хорошую игру. Все было очевидно. Когда трансфер Миколенко оформили, то мы все поняли.

Поиск усиления — это перманентный процесс, мы не ищем кого-то конкретно. Гуаль? Мы давно за ним наблюдали и пытались его подписать раньше. В определенный момент он был недоступен для трансфера, но сейчас все сложилось так, как нам было нужно", — приводит слова Русола официальный сайт днепрян.

Ранее Русол поделился мнением о Евгение Коноплянке.