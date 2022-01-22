Украина

Игрок прокомментировал подготовку "горняков" на сборе.

Защитник Шахтера Валерий Бондарь рассказал о своих личных задачах и подготовке команды на тренировочном сборе в Турции.

"Получил травму в конце сезона. Пропустил летние сборы. Сейчас есть время, чтобы набрать те кондиции, в которых был, находился. Конечно, хочется играть и доказывать тренерскому штабу, что достоин играть в основном составе. Поэтому каждый выкладывается на сборах на 200 процентов.

Сборы начались хорошо, каждый хочет играть в стартовом составе. То, что наш тренер эмоциональный, это добавляет азарта и эмоций, и того, что не хватает футболу. Он это принес нам. Его идеи и требования мотивируют вдвойне", – рассказал Бондарь в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, Шахтер отправился на первый сбор в Турции в середине января.