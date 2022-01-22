Украина

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.

В субботу, 22 января, Динамо проведет очередной спарринг на тренировочном сборе в Испании. Соперником киевлян в этом поединке станет Расинг Унион из Люксембурга.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.



Напомним, Динамо отправилось на тренировочный сбор в Испанию 17 января. "Бело-синие" планируют провести четыре спарринга на первом сборе.