Украина

У действующих чемпионов УПЛ вновь изменения в расписании матчей на сборах.

Товарищеский матч между киевским Динамо и сборной свободных агентов Испании не состоится. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Контрольный матч должен был пройти завтра, 21 января, но игра была отменена из-за случаев заражения коронавирусом в составе соперника киевлян.

Вместо этого подопечные Мирчи Луческу сыграют против другого испанского клуба Атлетико Пульпиленьо, который выступает в четвертом дивизионе страны.

Игра начнется в 19:30 по киевскому времени и будет транслироваться на клубном канале Динамо в YouTube.

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