Украинец продолжает процесс восстановления.
Александр Зинченко, Getty Images
22 января 2022, 12:55
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не сможет принять участие во встрече с Саутгемптоном из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.
Зинченко не выходил на поле в составе Сити с 26 декабря, когда он сыграл во встрече Лестером. Накануне главный тренер Пеп Гвардиола сообщил, что украинский футболист пока не готов вернуться.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 поединков в футболке "горожан", отличившись двумя ассистами.
Матч Саутгемптон – Ман Сити в 23-м туре АПЛ состоится в субботу, 22 января, и начнется в 19:30 по киевскому времени.