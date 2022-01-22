Украина

Украинец продолжает процесс восстановления.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не сможет принять участие во встрече с Саутгемптоном из-за проблем со здоровьем, сообщает официальный сайт клуба.

Зинченко не выходил на поле в составе Сити с 26 декабря, когда он сыграл во встрече Лестером. Накануне главный тренер Пеп Гвардиола сообщил, что украинский футболист пока не готов вернуться.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 12 поединков в футболке "горожан", отличившись двумя ассистами.

Матч Саутгемптон – Ман Сити в 23-м туре АПЛ состоится в субботу, 22 января, и начнется в 19:30 по киевскому времени.