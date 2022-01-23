Украина

Наставник Днепра-1 рассказал о подготовке команды к сезону.

Как и все команды-участницы украинской Премьер-лиги, днепровский Днепр-1 уже успел приступить к подготовке к возобновлению сезона на зимних тренировочных сборах.

Главный тренер СК Игор Йовичевич в развернутом интервью рассказал о том, с какими чувствами его команда завершала календарный 2021 год, а также поделился планами на ближайший период тренировочных занятий и вторую часть футбольного года.

"По ходу осеннего отрезка сезона болельщики увидели, что команда растет. Она показывала хорошую игру. Мы чувствуем, что все ожидают от нас побед, и это нас с каждым днем ​​очень мотивирует. Как и каждый пришедший на стадион наш поклонник.

Тем не менее, хочу отметить, что текущая позиция в турнирной таблице — это плод нашей работы на тренировках. Мы не хотим отвлекаться и думать о том, что мы лучшие, потому что это футбол. Мы сконцентрированы во время тренировочного процесса, требуя максимум друг от друга. Ибо работа, которую мы выполняем, несет нас вперед, дает вдохновение и делает конкурентоспособными.

Мы исполнены желания продолжить ту работу, которую начали в осенней части сезона. Впереди у нас двенадцать туров, и мы надеемся завершить ее так же успешно, как и перед зимним перерывом.

Я уже неоднократно говорил, что команда строится и должна учиться на собственных поражениях, на каждом неудачном результате. Конечно, это неприятно и для тренера, и для команды, но если ты действительно реально смотришь на происходящие в футболе вещи, то можешь гораздо больше научиться после поражения, чем победы.

Те моменты, которые прошли в прошлом году, заставили нас провести глубокий анализ, сделать выводы и улучшить рабочую этику. В ходе этого процесса мы постоянно прибавляли и наши совместные усилия не оказались тщетными. Особенно последние десять игр в осенней части чемпионата, из которых мы победили в восьми.

Благодаря этому растет уверенность команды — ты можешь контролировать темп и ритм игры. Ведь механизмы, которые проходят на тренировках, отображаются на матчах, и футболисты видят это. Следовательно, с каждой одержанной победой у них растет уверенность.

Психология победителей приходит в процессе тренировок. Могу сказать, что в прошлом сезоне у нас ее не было, ведь занимали последнее место, теряли много очков, проигрывали. До сих пор помню поражение на выезде от Миная и неудачу против Колоса дома. Поэтому пришлось очень много работать — в том числе и по психологии. На тренировках использовали упражнения, в которых проигравший получает ощущение униженности. Это очень и очень важно для развития духа победителя. Все эти маленькие детали, которым мы уделяем внимание на занятиях, и дают результат.

Кроме Десны и Зари, были еще поражения от Шахтера и Динамо. Эти четыре проигрыша многому научили. Именно они помогли нам выиграть все остальные матчи. Очень важно разобраться в причинах поражений от Десны и Зари и сделать коррективы. Команда воспринимала информацию и исправлялась уже в следующем поединке.

Все зависит от того, насколько качественно ты делаешь анализ и насколько глубоко осознаешь причины в плане человеческого фактора. Если ты хочешь быть лучше, то положительные сдвиги в игре и победы не заставят себя ждать. Потому и было у Днепра-1 больше побед, чем поражений.

Дисциплина. Это очень важно. Коллектив у меня на первом месте, потому что именно он развивает меня как тренерскую единицу. Когда ты сознательно работаешь на коллектив, то обязательно возникает один Довбик, один Пихаленок, Назаренко, одно время — Дуглас.

Довбик и Пихаленок — уникальные игроки в украинском чемпионате. Один из них, Пихаленок, раньше не имел игровой практики в Шахтере, ведь там была большая конкуренция. Да и травмы его донимали. Именно поэтому он не мог проявить себя. Это же касается и Довбика, который после повреждения крестообразных связок в Мидтьюлланде долго возвращался после травмы, набирал форму.

Однако, в текущем чемпионате оба максимально раскрыли свой потенциал. На данный момент они являются ведущими исполнителями Днепра-1, и я очень горд, что имею их в нашем коллективе. Довбик и Пихаленок — это потенциал сборной Украины.

То, что ими уже интересуются зарубежные клубы — положительный момент. Хорошо, когда есть спрос на футболистов нашего клуба. Довбик показывает игру высокого качества, вызывается в ряды национальной сборной. Как и Пихаленок. Этим гордится весь клуб, все коллеги-футболисты, наш тренерский штаб. Это очень важно.

Если в прошлом году в Днепр-1 никто не хотел идти, потому что мы были на последнем месте, то теперь разные игроки звонят по телефону и просятся в команду сами.

Ситуация существенно поменялась, и все увидели, что в Днепре-1 футболисты могут прогрессировать, здесь есть хорошая команда и в ней царит положительная человеческая атмосфера. Многие футболисты — в частности Сваток, Игнатенко, Дубинчак, Джурасек, Назаренко и другие, добавили в индивидуальном плане, поэтому и стали конкурентоспособными.

По характеру я — откровенный человек и хочу быть искренним, особенно когда на поле во время тренировки речь идет о футболе. И если замечаю что-то не то, то где бы это ни было – в личном разговоре, в офисе, на базе, на футбольном поле, в отеле или в лифте, обязательно скажу в глаза то, что думаю. Человек должен знать, какой статус он имеет, когда разговор с ним идет лицом к лицу.

Я часто бываю улыбающимся, однако если футболист не воспринимает информацию, которую я ему даю, то вполне возможно, что моя улыбка будет последним, о чем он будет помнить. Если игрок не понимает моих требований и не в состоянии отстранить свое эго, то тогда команда имеет проблему. А я этого не потерплю.

Когда в команду приходит иностранный футболист, есть надежда, что он будет лучше украинских игроков, которые есть в наличии. Но так бывает не всегда. К сожалению, не на все позиции нужны свои футболисты, поэтому порой мы вынуждены идти на зарубежный рынок, чтобы пополнить команду исполнителями, способными воплотить тренерскую идею в жизнь.

У легионера ответственность, ведь приезжая в чужую страну, он своей работой должен доказать, что является настоящим профессионалом. Я никогда не разрешаю валять дурака на тренировках. Скажу вам: сейчас в коллективе настолько подняли планку рабочей этики, что иногда складывается впечатление, что в Днепре-1 и тренер не нужен. Такова командная дисциплина! Футболисты друг друга поддерживают и ставятся требовательно. Это и есть та формула, которая обеспечивает результат.

Ни о ком из ушедших футболистов не жалею. Поверьте, у меня нет времени думать о прошлом. В целом, смотрю на футбол, учитывая настоящее и думая о будущем. Вот, скажем, сегодня мы провели двустороннюю игру и важно учитывать ее особенности. А то, что было вчера, все давно забыли. Требования к самому себе у меня типа Microsoft — ты постоянно обновляешься, все время себя совершенствуешь в пользу команды.

Я уже говорил, что Днепр-1 должен быть активным на трансферном рынке. Одно дело, что я доволен командой, а совсем другое, что надо не упустить, когда появится кто-то из качественных кандидатов, способных принести нам пользу. Думаю, это верный путь. А ведь растет качество и интенсивность тренировочного процесса.

Вот сегодня на упоминавшейся уже двусторонке было немало единоборств: Назаренко шел на Вантуха и так далее. Следя за ними, ты не можешь расслабиться и все время находишься в напряжении. Вместе с тем, осознавая, что находишься в рабочем процессе с хорошими и равноценными футболистами, благодаря которым прогрессируешь ежедневно", — заключил украинский наставник.

Отметим, что днепровский коллектив отправился на тренировочные сборы в Турцию, где его первым соперником по контрольному поединку станет болгарский Берое.