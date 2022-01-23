Первый контрольный поединок на сборах закончился поражением.
Фото ФК Минай
23 января 2022, 13:34
Первый спарринг на зимних сборах закончился для Миная минимальным поражением от Дебрецена со счетом 0:1 — сообщает официальный сайт клуба.
Закарпатцы, только неделю назад приступившие к тренировкам, пропустили в первом тайме.
Весь второй тайм прошел при преимуществе Миная, забивать могли Селезнев, Кулиев и Байдал, но счет так и не изменился.
Следующий спарринг Минай проведет 28 января против ФК Ужгород.
Ранее сообщалось, что главным тренером Миная назначен Владимир Шаран.