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Форвард прокомментировал успех "горняков" в спарринге.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес поделился своим мнением о победе в матче с Вольфсбергом (4:1), в котором он отличился двумя забитыми голами.

"Мы счастливы! Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. Шахтер всегда пытается это делать.

Так как поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы очень много тренируемся и уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Мистер.

Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – Шахтер, так что думаем о победе в любом матче.

В физическом состоянии еще предстоит во многом прибавить. Я немало работал в отпуске и сейчас тружусь очень усердно, потихоньку возвращаясь в свое нормальное состояние и радуясь результатам", – рассказал Мораес в комментарии официальному сайту клуба.

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