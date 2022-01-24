Украина

Вашему вниманию самые яркие моменты товарищеского поединка.

Донецкий Шахтер разгромил австрийский Вольфсберг (4:1) на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Гости открыли счет в первом тайме усилиями Лочошвили, но во втором тайме доминировала команда Роберто Де Дзерби, которая отправила в ворота австрийцев четыре безответных мяча. Авторами голов стали Судаков и Тете, а Мораес оформил дубль.

Обзор матча:

Шахтер – Вольфсберг 4:1

Голы: Судаков, 77, Мораес, 80, 90, Тете, 87 – Лочошвили, 37.

Шахтер: Трубин (Пятов, 46) – Додо (Тобиас, 46), Марлон (Бондарь, 46), Матвиенко (Витао, 46), Исмаили (Корниенко, 46) – Степаненко (Бондаренко, 46), Майкон (Антонио, 46) – Нерес (Тете, 46), Патрик (Судаков, 46), Мудрик (Фернандо, 46) – Педриньо (Мораес, 46).