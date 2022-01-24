Украина

Вратарь прокомментировал результат "горняков".

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился своим мнением о результате товарищеской встречи с Вольфсбергом (4:1) на тренировочном сборе в Турции.

"Второй тайм немножко лучше был, выходили из обороны. В первом тайме где-то не получалось. Но это нормально, это сборы. Все готовы по-разному. Для этого и придумали такие долгие сборы, чтобы к концу все были на должном уровне.

С Вольфсбергом мы уже встречались года два назад. Мы тогда также столкнулись с прессингом высоким. Мы выиграли 2:0, я помню эту игру. Мы две контратаки провели и забили, а они прессинговали хорошо, не очень у нас получалась игра. Хорошая команда. Недаром они за второе место борются в чемпионате.

Настроение в команде? Все в играх показывается. Тренеры хотят осуществить то, что запланировано. А мы обязаны выполнять. Мы понимаем, что в играх нам легче будет", – рассказал Пятов в комментарии пресс-службе клуба.