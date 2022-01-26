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Football.ua собрал главные тезисы из интервью президента Динамо в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

Президент киевского Динамо Игорь Суркис накануне дал обширное интервью YouTube-каналу "Бомбардир", из которого можно почерпнуть много информации.

Где-то президент "бело-синих" повторялся и подчеркивал те тезисы, которые неоднократно звучали в других его других интервью, а где-то мы действительно узнали что-то новое.

Football.ua выделил для вас самые важные моменты из сказанного Игорем Михайловичем.

Динамо Киев не делало никаких предложений Андрею Шевченко, Сергею Реброву и любым другим тренерам

Контракт нынешнего главного тренера Динамо Мирчи Луческу с Динамо рассчитан до лета 2024 года, но в силу возраста румынского специалиста в прессе не утихают слухи о том, что у руля команды в конце текущего сезона может встать другой наставник.

После увольнения из итальянского Дженоа СМИ вполне ожидаемо начали связывать Андрея Шевченко с возможной работой в Динамо в качестве главного тренера, но Игорь Суркис выступил в данном вопросе весьма резко — у Луческу есть действующий контракт, никаких переговоров ни с кем не было.

Пока тренером Динамо является Луческу — я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю

"Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером Динамо. У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет".

Могу себе представить, что в будущем буду работать и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренером Динамо является Луческу — я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить — прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры".

Игорь Суркис уверен, что в УАФ изначально не горели желанием продлевать контракт с Андреем Шевченко

Не будем отходить далеко от темы Андрея Шевченко. Все мы помним, с каким скандалом украинский специалист покинул пост главного тренера национальной сборной после Евро-2020. В УАФ говорили об отправленных письмах на почту Шевченко, тогда как Андрею Николаевичу пришлось собирать пресс-конференцию среди украинских спортивных журналистов, чтобы разъяснить ситуацию со своей стороны.

У каждого оказалась своя правда, а вот правда Игоря Суркиса заключается в следующем: "УАФ поставила с Шевченко по-скотски". Президент Динамо традиционно "прошелся" по нынешнему руководству Украинской ассоциации футбола, при чем сделал это не единожды за интервью.

Временщики, которые пришли и хотят что-то урвать, так поступают с людьми

"С Шевченко в сборной поступили я бы мягко сказал: неправильно. Хотел сказать по-скотски, но скажу неправильно. Я как человек, который за 20 лет подписал тысячи контрактов с футболистами и разными тренерами, знаю: когда хотят оставить – оставят. То они друг с другом фотографировались и в одно место готовы были поцеловать, а то вдруг найти его не смогли. Это не лезет ни в какие ворота.

Я не говорю, что неправильный путь избрала сборная. Ни в коей мере. Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают. Не просто так Президент написал: «Возвращайся в Украину и работай». Не разбрасываются такими людьми. Временщики, которые пришли и хотят что-то урвать, так поступают с людьми".

Ответ Динамо на трансферы Шахтера? Забудьте, его не будет

После того, как в прошлом сезоне киевское Динамо выиграло на внутренней арене все, что только можно, донецкий Шахтер пригласил нового тренера в лице Роберто Де Дзерби и провел многомиллионную трансферную кампанию. Так, стан "горняков" пополнили Педриньо (18 млн евро), Давид Нерес (12 млн евро + бонусы), Марлос (12 млн евро), Лассина Траоре (10 млн евро) и Винисиус Тобиас (6 млн евро).

На фоне всех этих трансферов болельщики Динамо задались вполне логичным вопросом: "А что же мы? Как мы будем усиливать проблемные позиции?" Такой ответ вряд ли порадует многих фанатов "бело-синих", но от Динамо таких глобальных трансферных кампаний ждать не стоит, а усиления если и будут, то только точечные.

У Шахтера одна философия, у нас – другая

"У Шахтера одна философия, у нас – другая. У Шахтера одни возможности, у Динамо Киев – другие. Болельщики могут писать и говорить все, что угодно. У меня на сегодняшний день есть главный тренер, который работает с теми футболистами, которые у него есть. Он удовлетворен уровнем тех футболистов, которые у него есть.

Я не хочу сравниваться с Шахтером по количеству денег, потраченных на трансферы. Я хочу видеть результат в турнирной таблице в конце сезона. Мы в прошлом году выиграли все, что только можно было выиграть. Мы пригласили Луческу, которого все списали со счетов. Я взял огромную ответственность на себя, получил в свой адрес множество критики, что вы все прекрасно знаете. И я выдержал это. Выдержал, сижу перед вами. И вроде даже не постарел, а помолодел, потому что моя команда выиграла три трофея и дважды играла в Лиге чемпионов.

Если мы увидим, что есть футболист, который может усилить нашу команду и будет сильнее других наших игроков, то мы этого футболиста приобретем, если сойдутся все факторы. Опять-таки, если главный тренер скажет, что этот футболист ему нужен".

Призовых от выступлений в Лиге чемпионов не хватает на содержание Динамо Киев

Возвращаясь к теме трансферов Динамо, болельщики также могут задаться следующим вопросом: "А куда же тратятся призовые от выступлений в Лиге чемпионов?" Игорь Михайлович ответил и на это.

Болельщики пусть посчитают, что было за предыдущие три года, когда я вместе со своими партнерами каждый год доставали 35-40 миллионов и тратили на клуб

"Призовые от Лиги чемпионов? Болельщики пусть посчитают, что было за предыдущие три года, когда я вместе со своими партнерами каждый год доставали 35-40 миллионов и тратили на клуб. И мы не играли нигде. Это болельщики не считают? Давайте так: баланс нужно делать не за один год, а его нужно делать в целом. Не взять и потратить все 30 миллионов от Лиги чемпионов на трансферы.

На сегодняшний день даже те деньги, которые мы получили от Лиги чемпионов, не хватает на содержание футбольного клуба Динамо Киев. Я не собираюсь показывать аудит, который делает в клубе каждый год, и мы отчитываемся перед УАФ и УЕФА. Но в этом году построено шесть новых полей. Каждое поле стоит минимум 500 тысяч евро..."

Много арендованных игроков в Черноморце — следствие отмены чемпионата Украины U-21

В текущем сезоне чемпионат Украины среди команд U-21 был отменен, что категорически не понравилось Игорю Суркису.

Именно такое решение Украинской ассоциации футбола президент Динамо связал с тем, что в первой половине кампании украинские болельщики начали проводить параллель между Мариуполем и одесским Черноморцем. Если первых принято считать фарм-клубом Шахтера, то вторых обозначили фарм-клубом Динамо из-за большого количества арендованных футболистов из столичной команды.

По отношению к футболу, убрать этот турнир – грабеж

"Плеяда футболистов, отданная в Одессу, меня обвинили, что я сделал фарм-клуб. Ну это просто... Там был президент в Черноморце, сейчас новые владельцы, я им объяснял уже. Пришел ко мне Мороз, ему предложили работу. Говорит: "Могу пойти работать. У нас нет футболистов. Пойду к президенту Динамо и попрошу у него, даст ли он мне людей, на которых могу опереться и которых я знаю". Я спросил у Мистера: "Вы будете использовать этих футболистов?" Он говорит: "Им надо какое-то время поиграть". Ванат забил больше 100 мячей за три сезона. Да, ему надо поиграть. Но учитывая, что в нашем футболе, буду мягко говорить, только враги могли такое сделать – убрать турнир U-21.

Только не понимаю – для чего? Федерации футбола надо, чтобы росли футболисты, работали все молодежные сборные на первую команду. Сборная Петракова выиграла чемпионат мира U-20. В ней играли все футболисты, которые выступали в турнире U-21. Все. Подчеркиваю – они не играли в U-19. Хотя Супряге на тот момент было 18 лет, Попову – тоже. Он взял этих футболистов, знает их с детства. Но они играли в U-21. Они оббились мужиками. Играть 17-летним пацанам с 19-летними легче, чем играть 19-летним ребятам в U-21. Организм окончательно формируется в 20-21 год. По отношению к футболу, убрать этот турнир – грабеж".

Игорь Суркис выступил за реформу Суперкубка Украины на примере испанского формата

Сегодня в Испании формат проведения матчей за Суперкубок страны несколько отличается от того, что мы видим сегодня в Украине. Если у нас этот трофей разыгрывается в одноматчевом противостоянии между чемпионом и обладателем Кубка Украины (если это одно и та же команда, то между чемпионом и вице-чемпионом УПЛ), то вот в Испании за Суперкубок ведут борьбу четыре клуба и проходятся через полуфиналы. За такой формат проведения этого турнира выступил и президент Динамо Киев.

Суперкубок – да он надоел уже

"Суперкубок – да он надоел уже. Куда-то там его перенесли, находили даты из-за сборной. Да сделайте такой турнир, как в Испании. Возьмите 4 команды – Динамо, Шахтер, Заря, в следующем году будет Металлист или Днепр-1. Четыре команды.

В Тернополь поехали. Кто слово сказал? Шикарно все прошло. Поехали сыграть на стадионе Колоса на хорошем поле. Сыграли по две команды полуфиналы, как сейчас Испания провела. Зрителю интересно, что-то новое. Работайте над этим, популяризируйте футбол. Я только этого хочу. Никого не критикую. Хочу, чтобы сегодня развивался украинский футбол, чтобы мы не тратили сердце и душу в пустоту".

Игорь Суркис и Ринат Ахметов "любят футбол больше, чем деньги"

О теплых взаимоотношениях президентов киевского Динамо и донецкого Шахтера, несмотря на принципиальном противостояния на внутренней футбольной арене, всем известно уже давно. Впрочем, в этот раз Игорь Михайлович поделился новыми подробностями своих взаимоотношения и Ринатом Леонидовичем.

Мы с Ахметовым любим футбол больше, чем деньги

"Я с Ринатом Леонидовичем в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал, что в дружеских. Единственный спор, который между нами происходит — хорошо свистнул судья или плохо. Разные у нас моменты были в жизни. Мы и ругались, и через прессу... Но есть одна хорошая фраза: ругались за одну минуту, а мирились за одну секунду.

И он правильно говорит, что деньги на последнем месте, а футбол – в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем, это проходит через нас. Мы любим футбол. Мы остались [среди других президентов украинских клубов], потому что у нас огромная любовь к футболу. И больше, чем к деньгам и всему остальному. Точно также это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы киевское Динамо становилось лучше".

Президент Динамо Киев готов отдать права в единый телевизионный пул

Единый телевизионный пул — больная тема для украинского футбола, но сегодня, судя по всему, этим вопросом активно занялись руководящий футбольные органы. Как минимум для болельщиков абсолютно не удобно, что матчи одних команд показывает один транслятор, а матчи других — другой.

В получении прав на трансляцию матчей УПЛ на данный момент претендуют MEGOGO, Setanta Sports и телеканалы Футбол. Игорь Суркис заявил о готовности отдать телевизионные права Динамо Киев в единый телепул, но при этом уточнил, что это должен быть независимый транслятор.

"Я готов отдать права на независимые каналы. Хочу равные правила для всех"

"Пожалуйста, я готов. Хотя, я уверяю вас, сегодня Динамо Киев за трансляции матчей получает, подчеркиваю, не на платном канале больше, чем многие клубы УПЛ вместе взятые. Я не ломаю идею единого телевизионного пула. Пожалуйста, я готов потерять в деньгах. Но, смотрите, я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все.

MEGOGO? Я готов сотрудничать со всеми, кто независимо будет проводить трансляции футбола, а после матчей будет объективно говорить как о Львове, так и о Рухе, как о Шахтере, так и к Металлисту. Ко всем одинаковые подходы. Повторяюсь, я готов отдать права на показ матчей в единый телевизионный пул. Если раньше была финансовая составляющая на первом месте, то сейчас она будет на втором месте. Единственное – нужно посмотреть, насколько у меня контракт подписан с "плюсами" и какие будут санкции после этого.

Санкции от УАФ в виде снятия очков, если не зайдем в единый телепул? Ну, хорошо. Они будут снимать очки. Дальше что? А у меня 11 футболистов, выступающих за национальную сборную Украины. Они будут снимать очки, и как эти футболисты будут приезжать в сборную? С хорошим настроением? Ответьте мне на этот вопрос. Я готов договариваться, но не так, чтобы ко мне пришли и сказали: «Ты отдай, иначе с тебя снимут очки». Со мной такое не проходит. Мне же тут уже ультиматумы ставили. Тут же мне тоже приходили рассказывали про Луческу. Я им сказал: вопросов нет, приносите в клуб 30-40 миллионов, руководите и назначайте кого хотите.

Со мной ультиматумы не прокатывают. Я готов рассматривать единый телепул. MEGOGO – будет MEGOGO. Setanta Sports – значит Setanta Sports. Телеканалы Футбол нормально же показывают наши выездные матчи, но я хочу знать, к чему это приведет. Я не хочу каждое воскресенье, от того, что там сидят всякие эксперты, которые любят одну команду, успокаивал своих футболистов. Я хочу равные правила для всех. Больше мне ничего не надо".

В целом, в интервью Игоря Суркиса для YouTube-канала "Бомбардир" было достаточно интересных моментов, поэтому советуем вам посмотреть видео полностью, если вы этого еще не сделали.