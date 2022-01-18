Украина

Давиде Поссацини рассказал о ситуации с полузащитником "горняков".

Ассистент главного тренера Шахтера Давиде Поссацини прокомментировал ситуацию с полузащитником Евгением Коноплянкой, который не полетел вместе с "горняками" на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

"Вместе с тренерским штабом мы решили, что в определенные дни у нас будет только одна тренировка. Обычно это будет обеденное время. С тренировочным процессом все хорошо, ребята сконцентрированы и выполняют все наши требования. Прошло всего два дня сборов, а я вижу, что игроки в хорошей форме. Но это говорит только о том, что они отлично работали во время отпуска.

Будущее Коноплянки? Де Дзерби думает об этом, в течение следующих дней ситуация должна проясниться", — приводит слова Поссацини ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, Коноплянка перешел в Шахтер в 2019 году. За два с половиной года в состав украинец провел всего 46 матчей, в которых забил пять мячей и отдал три ассиста.