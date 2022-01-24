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Football.ua размышляет о дальнейших возможных вариантах развития карьеры Евгения Коноплянки.

Один из самых ярких и действительно знаковых футболистов в истории украинского футбола Евгений Коноплянка оказался в очень непростой ситуации. Левый вингер Шахтера не поехал с командой на первый тренировочный сбор в Турции, а в клубе прокомментировали эту ситуацию следующим образом, мол Коноплянка ищет варианты по своему дальнейшему развитию карьеры.

Тренер Шахтера: Ситуация по будущему Коноплянки

прояснится в течение следующих дней

Напомним, что Евгений Коноплянка после своего не совсем удачного вояжа в Европу, где он успел поиграть за Севилью и Шальке, за сумму около двух миллионов евро вернулся в донецкий Шахтер. Казалось бы, что от этой сделки выиграли все – Шахтер заполучил опытного качественного футболиста с украинским паспортом, да еще и не особо много заплатил при этом за трансфер. Но давайте не будем забывать о зарплате Коноплянки, которая по слухам находится около отметки в два с половиной миллиона долларов в год.

Когда до конца контракта Коноплянки с Шахтером остается менее, чем полгода, то уже можно говорить о том, что данное сотрудничество было выгодно исключительно Коноплянке. Свою зарплату футболист получает исправно, а вот пользы на футбольном поле за это время от него было крайне мало. За три сезона — 46 матчей, из которых 30 были сыграны в дебютном сезоне. Голевые действия Евгений в футболке Шахтера делал исключительно в своем первом сезоне – 5 голов и 3 результативные передачи.

Логично, что после появления информации и поиске Коноплянкой нового места работы первым клубом, который начали ассоциировать с возможным переходом стал СК Днепр-1. Но в днепровском клубе и руководство, и главный тренер успели откреститься от этого трансфера. Точнее всего сказал Игор Йовичевич, который отметил высокий уровень игрока, его мастерство, но при этом сказал, что ему неизвестна мотивация Коноплянки на данный момент, а также финансовые аппетиты этого игрока слишком высоки для Днепра-1.

Осталась ли мотивация?

На данный момент очевидно одно – Коноплянка больше никогда не будет получать за свою игру в футбол столько денег, сколько он получает сейчас. У Евгения была достаточно успешная карьера в Украине и за ее пределами с финансовой точки зрения и, наверняка, у него нет острой необходимости в деньгах. В последнее время от Коноплянки нет никаких интервью, новостей, его практически нет в информационном пространстве.

Понять, как же он настроен прямо сейчас, достаточно сложно. Если человек попросту устал от футбола и от профессионального спорта, то скорее всего Шахтер – это конечная станция. Но если у Евгения есть острая необходимость в том, чтобы доказать всем, что его рано списали со счетов, то может мы и увидим Коноплянку еще где-то.

Возможные варианты

Даже если мы говорим о большой мотивации и желании остаться еще на пару лет в футболе, то необходимо понимать, что в какой-либо клуб Коноплянка не пойдет. И речь идет не только о зарплате, а и о репутации и статусе самого игрока. В жизни бывают разные ситуации, но представить Евгения в Минае, Колосе или Десне достаточно сложно. По крайней мере на данный момент.

Когда-то к Коноплянке приписывали предметный интерес со стороны Динамо. Но сейчас уже верится в такой вариант с трудом. Во-первых, Евгений давно не играл и непонятно в каких кондициях пребывает. Во-вторых, у Динамо сейчас нет дефицита исполнителей на этой позиции. Тут и Де Пена с Вербичем, и Витиньо с Караваевым, который изредка появлялся на этой позиции.

Один-два года назад возможным вариантом можно было бы назвать Зарю. Но все мы знаем о грядущих проблемах луганского клуба, о скором уходе Виктора Скрипника. Все это наталкивает на мысли, что дела Зари будут только ухудшатся.

Ситуацию с Днепром-1 мы уже описали, а все клубы, что находятся ниже в турнирной таблице — пусть не обижаются их болельщики, но даже рассматривать нет никакого смысла.

Есть еще один теневой вариант – харьковский Металлист. Тут и зарплату можно выбить хорошую ввиду того, что клуб не играет в УПЛ, и срок контракта выторговать побольше. Загвоздка в том, что в Харькове работает очень неплохой селекционный отдел во главе с Евгением Красниковым и они точно понимают, что если Коноплянка и сможет дать какую-то пользу, то только лишь в краткосрочной перспективе. Но с точки зрения пиара, такой переход был бы однозначным плюсом для Металлиста, а полуторагодичный контракт, возможно, и в спортивном плане принес бы свои дивиденды.

Правда в этом переходе есть еще один подводный камень. Коноплянка – это легенда Днепра, а Металлист – злейший враг. Сейчас можно сколько угодно говорить, что того Днепра уже нет, а это другой Металлист, но просто вспомните переход Мораеса из Динамо в Шахтер. Так вот отношение болельщиков Днепра будет не менее жестким к Коноплянке, а, скорее всего, и поболее. Захочет ли Евгений в конце своей карьеры так вляпаться? Есть сомнения.

Зарубежные чемпионаты

О чемпионатах топ-5 Европы и речи быть не может. Да и в принципе в Европе у Коноплянки вариантов совсем немного, по правде говоря. Наиболее реальным видится переезд в Турцию. Клубы, которые борются за чемпионство, сразу исключаем, а вот команды из середины турнирной таблицы или из низов вполне могут заинтересоваться.

Турки уже не раз показывали, что заинтересованы в возрастных игроках, которые где-то поиграли, что-то повидали и готовы платить им неплохие деньги. Варианты с Хорватией, Польшей, Словенией, Словакией, Венгрией и прочими схожими по своему уровню чемпионатами и вовсе не рассматриваем, поскольку не верим в такое продолжение карьеры Евгения.

В любом случае желаем ему удачи. Очень бы хотелось вновь увидеть его в своей лучшей форме, ведь "лебединая песня" пока еще не спета.