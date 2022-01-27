Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.

Динамо проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Испании в четверг, 27 января. Соперником киевлян в этом поединке станет норвежский Буде-Глимт, который противостоял луганской Заре на групповом этапе Лиги конференций УЕФА в текущем розыгрыше данного турнира.

Матч начнется в 12:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Ранее сообщалось, что нападающий "бело-синих" Владислав Супряга попал в сферу интересов швейцарского Базеля, а сами киевляне интересуются полузащитником немецкого Хоффенхайма.