Украина

Сербский хавбек может продолжить карьеру в УПЛ.

Полузащитник Хоффенхайма и сборной Сербии Мият Гачинович попал в сферу интересов киевского Динамо. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

По информации источника, в услугах 26-летнего серба также заинтересованы еще два европейских клуба — Салернитана и Кадис.

Гачинович стал игроком Хоффенхайма в 2020 году. В нынешнем сезоне он провел шесть поединков, в которых сделал один ассист.

В составе сборной Сербии футболист провел 23 матча, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

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