Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием луганчан.

Луганская Заря проведет очередной контрольный матч на тренировочном сборе в Турции в четверг, 27 января. Соперником коллектива Виктора Скрипника в этом поединке станет польский Ракув — третья, на данный момент, команда в турнирной таблице Экстраклясы.

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Напомним, что несколькими днями ранее луганская Заря сумела обыграть Олимпийскую сборную Узбекистана (1:0).