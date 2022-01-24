Украина

Победу команде Виктора Скрипника принес единственный точный удар Сергея Булецы.

Луганская Заря в очередном контрольном поединке обыграла Олимпийскую сборную Узбекистана (U-23) со счетом 1:0.

В первом тайме наставник луганчан Виктор Скрипник в основном использовал молодежь, а во втором уже более опытных исполнителей. Единственный гол был забит на 64 минуте, а его автором стал Сергей Булеца.

Следующий матч Заря проведет 27 января против польского Ракува.

Заря – Олимпийская сборная Узбекистана (U-23) 1:0

Гол: Булеца, 64.

Заря (1 тайм): Сапутин, Абдуллаев, Алефиренко, Алибеков, Байрук, Гильерме, Хлань, Нагнойный, Овусу, Смиян, Снурницын.

Заря (2 тайм): Жилкин, Имереков, Фаворов, Данченко, Жуниньо, Кабаев, Булеца, Лунев, Назарина, Хомченовский, Гладкий.