Победу команде Виктора Скрипника принес единственный точный удар Сергея Булецы.
ФК Заря
24 января 2022, 19:17
Луганская Заря в очередном контрольном поединке обыграла Олимпийскую сборную Узбекистана (U-23) со счетом 1:0.
В первом тайме наставник луганчан Виктор Скрипник в основном использовал молодежь, а во втором уже более опытных исполнителей. Единственный гол был забит на 64 минуте, а его автором стал Сергей Булеца.
Следующий матч Заря проведет 27 января против польского Ракува.
Заря – Олимпийская сборная Узбекистана (U-23) 1:0
Гол: Булеца, 64.
Заря (1 тайм): Сапутин, Абдуллаев, Алефиренко, Алибеков, Байрук, Гильерме, Хлань, Нагнойный, Овусу, Смиян, Снурницын.
Заря (2 тайм): Жилкин, Имереков, Фаворов, Данченко, Жуниньо, Кабаев, Булеца, Лунев, Назарина, Хомченовский, Гладкий.