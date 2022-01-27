Украина

Игорь Костюк прокомментировал массовую потасовку в конце товарищеского матча своей команды.

Старший тренер Динамо U-19 Игорь Костюк высказался о ситуации, которая случилась во время товарищеского матча с Антальяспором.

Напомним, тогда один из игроков киевлян Самба Диалло ударил одного из футболистов турецкой команды в неигровом эпизоде, после чего началась массовая потасовка.

"Уже во втором матче происходит конфликт, а Диалло в центре событий — это тревожный звоночек. Я разговаривал с Самбой, но он сказал, что не будет терпеть, когда его обижают.

Нужно копать глубже. Мы не знаем ничего о его детстве. Причины нужно выяснять и устранять. Хорошо, что эта ситуация случилась на сборах, а не в официальных матчах. Мы будем общаться с его агентом, а если будет необходимо — обратимся к специалистам.

Мы не должны обращать внимание на судейство — такая ситуация может случиться и в чемпионате Украины. Конечно, участие всей команды в конфликте не красит, но нужно уметь постоять за себя и команду", — приводит слова Костюка официальный сайт киевлян.

На Football.ua доступно видео потасовки на матче Динамо U-19 — Антальяспор.