Конфликт спровоцировал молодой талант "бело-синих" Самба Диалло.
Самба Диалло, football24.ua
26 января 2022, 18:39
Юношеская команда Динамо U-19 провела свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" были сверстники из турецкого Антальяспора.
Счет в матче был открыт на 36 минуте, когда прошел навес с правого фланга в штрафную Динамо, где Эмре Демир головой пробил точно в ворота. Во втором тайме киевляне существенно обновили состав и стали доминировать на поле. Затем на 53 минуте Попов сравнял счет, удачно сыграв головой на добивании. На 77 минуте Царенко вывел "бело-синих" вперед, но спустя девять минут турки отыгрались благодаря неожиданному штрафному удару метров с тридцати.
Через пару минут возник тот самый скандальный эпизод. Диалло промчался с центра поля к воротам соперника и пробил мимо вратаря в ворота, однако сенегалец не смог отпраздновать взятие ворот из-за офсайда. Это решение сильно возмутило динамовцев, при этом главный тренер команды Игорь Костюк сам побежал на поле, чтобы выразить свое недовольство. Сам же Диалло
Динамовцы были возмущены этим решением рефери, даже Игорь Костюк прибежал, чтобы выразить свое недовольство. Через несколько секунд началась массовая потасовка из-за Диалло, который в неигровом эпизоде ударил игрока Антальяспора. Команды едва успокоились, а судья принял решение не доигрывать последние несколько минут спарринга.
Динамо U-19 — Антальяспор U-19 2:2
Голы: Попов, 53, Царенко, 77 – Эмре Демир, 36, ?, 86.