Украина

Конфликт спровоцировал молодой талант "бело-синих" Самба Диалло.

Юношеская команда Динамо U-19 провела свой второй контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "бело-синих" были сверстники из турецкого Антальяспора.

Счет в матче был открыт на 36 минуте, когда прошел навес с правого фланга в штрафную Динамо, где Эмре Демир головой пробил точно в ворота. Во втором тайме киевляне существенно обновили состав и стали доминировать на поле. Затем на 53 минуте Попов сравнял счет, удачно сыграв головой на добивании. На 77 минуте Царенко вывел "бело-синих" вперед, но спустя девять минут турки отыгрались благодаря неожиданному штрафному удару метров с тридцати.

Через пару минут возник тот самый скандальный эпизод. Диалло промчался с центра поля к воротам соперника и пробил мимо вратаря в ворота, однако сенегалец не смог отпраздновать взятие ворот из-за офсайда. Это решение сильно возмутило динамовцев, при этом главный тренер команды Игорь Костюк сам побежал на поле, чтобы выразить свое недовольство. Сам же Диалло