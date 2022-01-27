Украина

Француз еще раз попробует свои силы в украинской Премьер-лиге.

Львов на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с французским защитником Иссьяром Драме.

Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью дальнейшего продления контракта.

Последним клубом Драме был Нью-Йорк Ред Буллс, однако там он провел всего лишь три игры за дублирующий состав. До этого он выступал в составе донецкого Олимпика, за который провел 19 матчей.

Ранее Львов подписал контракт с игроком сборной Уганды.