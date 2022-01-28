Футболист рассказал о работе с тренером.
Николай Матвиенко, Шахтер
28 января 2022, 13:36
Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко поделился впечатлениями от работы с главным тренером клуба Роберто Де Дзерби.
"Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально.
Мы постоянно вовлечены в этот процесс и нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя.
Нужно, чтобы все были друг за друга и не было никаких обиженных. Мы должны радоваться мелочам.
Вы видели, как мы радовались, когда забили Александрии в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются", — сказал Матвиенко.
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