Украина

Футболист рассказал о работе с тренером.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко поделился впечатлениями от работы с главным тренером клуба Роберто Де Дзерби.

"Этот тренер помешан на футболе. Он все время в игре, каждый момент разбирает, все должно быть идеально.

Мы постоянно вовлечены в этот процесс и нам очень интересно работать с ним. Он постоянно прививает нам дух победителя.

Нужно, чтобы все были друг за друга и не было никаких обиженных. Мы должны радоваться мелочам.

Вы видели, как мы радовались, когда забили Александрии в последнем матче УПЛ. Он нам это прививает, да и сам он побежал и праздновал. Думаю, все люди одинаковые, когда радуются", — сказал Матвиенко.

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