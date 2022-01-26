Украина

Николай Матвиенко приятно отозвался о наставнике национальной команды.

Защитник сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко поделился своим мнением о главном тренере национальной команды Александре Петракове.

"Петраков — хороший тренер. Он общается со всеми. Постоянно звонит и интересуется делами. Александр Васильевич на контакте с игроками. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним. Коллектив сплоченный и дружный, все отлично", — приводит слова Матвиенко ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Петраков отправился в Турцию, где он будет наблюдать за подготовкой футболистов национальной команды.

Напомним, ближайший матч сборная Украины проведет с Шотландией в рамках плей-офф отбора ЧМ-2022. Игра состоится 23 марта.