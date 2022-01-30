Украина

Защитник "горняков" высказался о Давиде Нересе и Винисиусе Тобиасе.

Шахтер в зимнее трансферное окно усилился вингером Давидом Нересом и молодым правым защитником Винисиусом Тобиасом.

Центральный защитник "горняков" Валерий Бондарь поделился эмоциями от подписания двух этих бразильцев.

"Клуб приобрел высококлассных футболистов. Особенно выделяется Давид Нерес. Еще пару лет назад он играл в полуфинале Лиги чемпионов и стоил порядка 50 миллионов евро. Надеюсь, что он нам поможет в дальнейшем. Винисиус Тобиас еще молодой игрок, но он будет развиваться. Думаю, что его взяли больше на перспективу. Он будет составлять конкуренцию нашим ребятам".

"Молодой центральный защитник Марьян Фарина? Я всегда смотрел матчи юношеской Лиги чемпионов с участием Шахтера и выделял для себя этого футболиста. Левоногий центральный защитник — это ценность в футболе. Если он будет продолжать работать, то с него будет толк", — заявил Бондарь в программу Футбол NEWS.

Напомним, ранее официально стало известно о переходе украинского полузащитника Даниила Игнатенко из донецкого Шахтера во французский Бордо.