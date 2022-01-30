Франция

Французский клуб в будущем сможет выкупить украинского полузащитника.

Бордо и Шахтер согласовали аренду Данило Игнатенко — сообщил официальный сайт французского клуба.

В соглашении присутствует пункт о том, что при определенных условиях "жирондинцы" смогут выкупить 24-летнего полузащитника.

Игнатенко является воспитанником запорожского футбола и выступал за Металлург (11 матчей, 1 гол) до того, как в 2016 году подписал контракт с Шахтером.

Данило на правах аренды выступал за Мариуполь, Ференцварош (стал чемпионом Венгрии) и Днепр-1. На его счету 114 матчей (5 голов), из них 62 (4) — в УПЛ.

В настоящий момент Бордо борется за выживание в Лиге 1, занимая 17-е место и на одно очко оторвавшись от потенциальной зоны вылета.