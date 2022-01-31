Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием киевлян.

Динамо проведет первый контрольный матч на тренировочном сборе в Турции в понедельник, 31 января. Соперником киевлян в этом поединке станет болгарский Лудогорец, который является лидером своего национального первенства после 18 сыгранных туров.

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Ранее сообщалось, что Динамо Киев интересуется защитником молдавского Шерифа, а также отдало в аренду нападающего Эрика Рамиреса.