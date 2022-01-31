Украина

Киевляне могут подписать одного из творцов успеха тираспольской команды.

Киевское Динамо заинтересовано в приобретении защитника тираспольского Шерифа Густаво Дуланто.

Украинский клуб в ближайшие дни проведет с Шерифом переговоры. Как сообщает Transfers24hr, сумма трансфера должна составить 1,5 миллиона евро.

Что касается зарплаты 26-летнего перуанца, то Динамо готово платить 800 тысяч евро в год.

В текущем сезоне Дуланто сыграл за Шериф 24 матча во всех турнирах (10 в чемпионате Молдовы и 14 в Лиге чемпионов).

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