Молодой нападающий попробует закрепиться в немецком клубе.
даниил сикан, фото шахтер донецк
31 января 2022, 13:25
Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан близок к переходу в стан представителя второй Бундеслиги Ганзу.
Футболист уже прошел медосмотр и ожидает подписания контракта между двумя клубами, сообщает Bild.
Сикан перейдет в состав Ганзы на правах аренды до конца сезона.
В текущем сезоне молодой нападающий сыграл 11 матчей в УПЛ за Шахтер, отличившись двумя забитыми мячами, а также отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось об интересе Базеля к Даниилу Сикану.