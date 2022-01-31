Украина

Молодой нападающий попробует закрепиться в немецком клубе.

Нападающий донецкого Шахтера Даниил Сикан близок к переходу в стан представителя второй Бундеслиги Ганзу.

Футболист уже прошел медосмотр и ожидает подписания контракта между двумя клубами, сообщает Bild.

Сикан перейдет в состав Ганзы на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне молодой нападающий сыграл 11 матчей в УПЛ за Шахтер, отличившись двумя забитыми мячами, а также отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось об интересе Базеля к Даниилу Сикану.