Футболист удачно сыграл на добивании.
давид нерес, фото шахтер донецк
31 января 2022, 16:42
Донецкий Шахтер в эти минуты играет товарищеский матч с одним из лидеров чемпионата Сербии Црвеной Звездой в рамках подготовительного сбора перед возобновлением розыгрыша УПЛ.
Дебютным голом в футболке "горняков" отличился вингер Давид Нерес — футболист успешно сыграл на добивании. Мяч после удара Майкона угодил в крестовину и бразилец оказался расторопнее всех в штрафной соперника.
Отметим, что на Football.ua доступна онлайн видеотрансляция товарищеского матча донецкого Шахтера.