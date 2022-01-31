Донецкий Шахтер в эти минуты играет товарищеский матч с одним из лидеров чемпионата Сербии Црвеной Звездой в рамках подготовительного сбора перед возобновлением розыгрыша УПЛ.

Дебютным голом в футболке "горняков" отличился вингер Давид Нерес — футболист успешно сыграл на добивании. Мяч после удара Майкона угодил в крестовину и бразилец оказался расторопнее всех в штрафной соперника.

Отметим, что на Football.ua доступна онлайн видеотрансляция товарищеского матча донецкого Шахтера. 