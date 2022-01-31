Украина

Футболист удачно сыграл на добивании.

Донецкий Шахтер в эти минуты играет товарищеский матч с одним из лидеров чемпионата Сербии Црвеной Звездой в рамках подготовительного сбора перед возобновлением розыгрыша УПЛ.

Дебютным голом в футболке "горняков" отличился вингер Давид Нерес — футболист успешно сыграл на добивании. Мяч после удара Майкона угодил в крестовину и бразилец оказался расторопнее всех в штрафной соперника.

⚽ ГОЛ! ДАВИД НЕРЕС! 2:0! 🔥



Майкон попал в крестовину со штрафного, а Нерес был первым на обивании! Первый гол Давида за «Шахтер»!



🔴 LIVE: https://t.co/k6fvBcIxkk.#ШахтерЦрвенаЗвезда (2:0) #Shakhtar pic.twitter.com/A1ViZGJuZX — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 31, 2022

Отметим, что на Football.ua доступна онлайн видеотрансляция товарищеского матча донецкого Шахтера.