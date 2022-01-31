Украина

19-летний защитник Динамо высказался о победе над Лудогорцем в контрольном матче.

В первом контрольном матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции киевское Динамо одержало уверенную победу над болгарским Лудогорцем со счетом 4:1.

Защитник "бело-синих" Констаник Вивчаренко поделился эмоциями от данного противостояния.

"Есть огромное желание играть. Спасибо тренерскому штабу за доверие, буду делать все от себя зависящее. Думаю, сейчас самое главное – набрать физические кондиции плюс подготовиться в тактическом и техническом планах".

"Конечно, главный тренер предупредил нас, что Лудогорец — это агрессивная команда, так что мы должны с первых минут настроиться. И результат на табло отражает наш настрой на сегодняшний матч".

"Итоговый счет – разница в классе или лучшая подготовленность нашей команды? Думаю, все в комплексе: и выше класс, и физические кондиции у нас на достаточно высоком уровне. Конечно, есть еще куда прибавлять, и с каждым днем ​​будем сильнее и сильнее", — приводит слова Вивчаренко официальный сайт Динамо.

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