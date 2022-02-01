Украина

Защитник Динамо вернулся к тренировкам после коронавируса.

В первом контрольном матче на втором учебно-тренировочном сборе в Турции киевское Динамо одержало уверенную победу над болгарским Лудогорцем со счетом 4:1.

Крайний защитник "бело-синих" Александр Караваев, переболевший коронавирусом, высказался о возвращении к тренировочному процессу.

"Я не был на первом сборе в Испании, так как дома лечился от коронавируса. На втором сборе больше будет игр. Это радует".

"Все хорошо. Перенес болезнь нормально. Занимался самостоятельно дома. Когда начало позволять состояние, то потихоньку бегал. Понятно, что будет тяжело, но для этого и нужны сборы. Важно набрать форму", — сказал Караваев в программе Футбол NEWS.

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