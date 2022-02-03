Украина

Белорусский специалист рассказал о комплектации команды.

Главный тренер Львова Олег Дулуб поделился своим мнением о футболистах, которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно.

"По итогам первого сбора я очень доволен нашими новичками Драме и Фару. Нравится, как в коллектив влились Мышенко и Васильев.

Легионеры пока еще притираются, а украинцы все же вернулись домой, это чувствуется", — рассказал Дулуб в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее сообщалось, что Львов расстался с бразильцами Эрнестом и Альваро.