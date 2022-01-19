Украина

Наставник Львова высказался о новых футболистах.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал кадровую ситуацию команды во время зимнего перерыва перед второй половиной сезона.

"До нового года акцент делался в основном на подборе украинских исполнителей, независимо от того, выступали они в Украине или за границей.

Иван Пономаренко — вратарь, которому 23 года, по всем показателям довольно неплохой. Богдан Мышенко — футболист, предыдущей командой которого был Гомель. Мне понравилось его хорошее техническое исполнение, движение и скорость. Александр Васильев пришел оттуда же. Это игрок, который может закрыть несколько позиций. Он может сыграть опорного полузащитника, одного из двух центральных защитников.

Владислав Бугай пришел из Черноморца. При подготовке к этой команде мы выделяли этого агрессивного центрального нападающего, который может забить мяч. Это то, что нам необходимо, потому что на осеннем отрезке сезона у нас были проблемы с реализацией моментов", — приводит слова Дулуба ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Львов попрощался с Брикнером.