Наставник Львова высказался о новых футболистах.
ОЛЕГ ДУЛУБ, ФК МАРИУПОЛЬ
19 января 2022, 18:21
Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал кадровую ситуацию команды во время зимнего перерыва перед второй половиной сезона.
"До нового года акцент делался в основном на подборе украинских исполнителей, независимо от того, выступали они в Украине или за границей.
Иван Пономаренко — вратарь, которому 23 года, по всем показателям довольно неплохой. Богдан Мышенко — футболист, предыдущей командой которого был Гомель. Мне понравилось его хорошее техническое исполнение, движение и скорость. Александр Васильев пришел оттуда же. Это игрок, который может закрыть несколько позиций. Он может сыграть опорного полузащитника, одного из двух центральных защитников.
Владислав Бугай пришел из Черноморца. При подготовке к этой команде мы выделяли этого агрессивного центрального нападающего, который может забить мяч. Это то, что нам необходимо, потому что на осеннем отрезке сезона у нас были проблемы с реализацией моментов", — приводит слова Дулуба ТК Футбол 1/2/3.
Ранее сообщалось, что Львов попрощался с Брикнером.