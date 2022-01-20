Украина

Специалист рассказал о расставании с игроками клуба.

Главный тренер Львова Олег Дулуб прокомментировал уход ряда футболистов команды в зимнее трансферное окно.

"Нам пришлось отказаться от Альваро из-за несоответствия уровня его притязаний тому, как он себя ведет. Шина получил хорошее финансовое предложение из Казахстана. Он попросил руководство уйти в аренду. Он остается игроком нашего клуба, если что-то пойдет не так, то он вернется. Пернамбуко ушел в аренду в Шериф. Махмутович – квалифицированный игрок, но не дотягивает по скорости.

Мы проводили тестирование, которое показало, что у нас достаточно быстрая команда. Если защитник медленный, то мы не сможем поднять линию обороны и нам придется защищаться у своей штрафной. Это, в свою очередь, будет забирать у нас много сил при выходе в атаку. Брикнер покинул команду, так как на его место пришел более квалифицированный футболист Васильев. Здесь нет ничего личного, чисто профессиональное", – рассказал Дулуб в комментарии телеканалу Футбол.

Ранее спортивный директор Львовав анонсировал трансфер топового игрока.