Украина

Новичок ровенской команды рассказал о своем переходе.

Защитник ровенского Вереса Алан Аусси, контракт которого принадлежит киевскому Динамо, поделился своими первыми впечатлениями о новой команде.

"У меня были и другие предложения. Но все – на уровне разговоров. Конкретное предложение о сотрудничестве получил именно от Вереса. Было очень приятно узнать, что главный тренер лично заинтересован видеть меня в своей команде. Попробую принести как можно больше пользы Вересу на футбольном поле.

До сих пор знал о Вересе то, что это очень медийный клуб. В первую очередь, благодаря Дмитрию Поворознюку и его проекту. Был лично знаком с главным тренером команды – Юрием Николаевичем Виртом. Также — с некоторыми футболистами. С Артемом Данилюком мы пересекались в юношеской сборной Украины, с Игорем Гуком — в Динамо U19.

В новой команде меня встретили очень приветливо. Рад оказаться в хорошем коллективе", — приводит слова Аусси пресс-служба ровенского клуба.

Ранее Вирт поделился своим мнением о разгромном победе над Спартаком из Суботицы.