Украина

Коуч ровненского клуба прокомментировал результат команды.

Главный тренер Вереса Юрий Вирт поделился своим мнением о разгромном победе над Спартаком Суботица (4:0) на зимнем тренировочном сборе.

"Результат не самое главное. Главное – это качество игры. Очень порадовали наши атакующие действия. Создали очень много голевых моментов, забили четыре гола. Команда постепенно прогрессирует. То, что мы хотели видеть и отрабатывали на последних тренировках – перенесли в игру. Меня это радует.

Мы прибавили в скорости и эффективности. Если так дальше будем продовжать, то преодолеем проблемы, которые испытывали в первой части сезона", – рассказал Вирт в комментарии официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что Верес согласовал аренду защитника Динамо Алана Аусси.