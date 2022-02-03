Ровненский клуб подписал молодого игрока.
Презентация Аусси в Вересе, НК Верес
03 февраля 2022, 15:53
Защитник Динамо Алан Аусси перешел в Верес, сообщает официальный сайт ровненского клуба.
Молодой центрбек присоединился к "красно-черным" на правах полуторагодичной аренды. Ровенский клуб также получил право первоочередного выкупа футболиста.
Аусси является воспитанником академий Шахтера и Динамо, но в составе киевского клуба не провел ни одного поединка. До этого 20-летний игрок защищал цвета Торпедо-Белаз и Слована из Либереца.
Ранее сообщалось, что Верес арендовал полузащитника сборной Эстонии Владислава Крейду.