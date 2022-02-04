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Боксер поделился впечатлениями после матча против Вереса.

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик прокомментировал свой дебют в Winter Cup 2022 за житомирское Полесье.

"Эмоции зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: "Э, ты поаккуратней там". Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились.

Большое спасибо Калитвинцеву, Буткевичу, что предложили. Сначала было: "Как коллектив отреагирует?". Все слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. Полесье – это сила".

"Около 20 минут поиграл, кажется. Знал, мы говорили с Калитвинцевым, может, в старте. Говорю: "Нет, мне надо посмотреть, что будет происходить". В своем виде спорта я плаваю очень хорошо. Футбол понимаю, играю, но выйти на поле с профессионалами – это чуть другое. Я смотрел за позицией, где буду играть.

В том моменте я чуть не достал. Чуть скорости не хватило. Штрафной хотел ударить, но подумал: ЄЛадно, чтобы по воробьям...". Слава богу, что выиграли", — cказал Усик.

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