Украина

Наставник Полесья высказался о победном результате в матче против Черноморца на Winter Cup.

В рамках товарищеского турнира Winter Cup 2022 житомирское Полесье одержало победу над одесским Черноморцем по итогам послематчевой серии пенальти.

Главный тренер Полесья Юрий Калитвинцев поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Такие турниры нужны на сборах. Вы сами видите мотивацию игроков и их реакцию на победу. Мне понравилось, что моя команда не остановилась, пропустив мяч. Футболисты проявили характер".

"Даже если бы мы проиграли, то я поблагодарил бы игроков за победу. Я был спокоен".

"Фавориты ли мы на Winter Cup 2022? Нет. Это турнир, в котором мы можем в последний момент оказаться на другом месте. Нас интересует настоящее и то, что происходит непосредственно на футбольном поле", — заявил Юрий Калитвинцев в эфире ТК Футбол 1.

Смотреть видео голов и обзор матча Полесье — Черноморец вы можете на Football.ua.