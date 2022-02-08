Фелипе Пирес переберется из Морейренсе в Украину.
Филипе Пирес, ФК Морейренсе
08 февраля 2022, 13:37
Днепр-1 планирует подписать нападающего Фелипе Пиреса из португальского Морейренсе — утверждает Guimaraes Digital.
До конца нынешней недели Пирес должен прибыть в Украину чтобы уладить детали контракта.
26-летний бразилец является воспитанником ВБ Бразил и выступал за Лиферинг (27 матчей в чемпионате, 11 голов), РБ Зальцбург (9, 1), Хоффенхайм (0, 0), Франкфурт (20, 1), Аустрию Вена (66, 11), Палмейрас (2, 0), Форталезу (11, 1) Риеку (5, 1) и Морейренсе (44, 5).
Ранее тренер Днепр-1 Игор Йовичевич сказал, что боится потерять Артема Довбыка.