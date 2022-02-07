Украина

Украинский защитник до конца сезона продолжит выступать в составе "азовцев".

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко прокомментировал контрольный матч против Силекса, в котором он сыграл после длительной травмы. Также украинец подтвердил, что уже подписал предварительный контракт с Днепром-1.

"Очень счастлив вернуться, эмоции только позитивные. Нога не беспокоит — это для меня самое важное. Все остальное придет. Я сам попросил тренера, чтобы он дал мне 10-15 минут после первого тайма.

Я подписал предварительный контракт с Днепром-1, это уже не секрет ни для кого. Сейчас я игрок Мариуполя и буду помогать этому клубу.

Что дальше? Все может перевернуться за один день, поэтому не буду говорить заранее", — приводит слова Чоботенко ТК Футбол 1/2/3.

В нынешнем сезоне Чоботенко провел всего лишь пять поединков.