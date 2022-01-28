Украина

В первом матче на сборах украинская команда оказалась сильнее болгарской.

Главной задачей тренерского штаба днепрян в первом матче на сборах в 2022 году было дать возможность ощутить игровой тонус как можно большему количеству футболистов. В каждом из таймов Днепр-1 сыграл новым составом, а три вратаря провели на поле по 30 минут.

Только Зновенко, Логинов и Когут по состоянию здоровья участия в матче не принимали.

В первом тайме преимущество днепрян было существенным, и они воплотили его в два забитых мяча.

После перерыва, полностью сменив состав, днепряне позволили сопернику отквитать один мяч, но победу не упустили.

Днепр-1 — Берое 2:1

Голы: Рубчинский, 22, Адамюк, 40 — Динков, 76.

Днепр-1 (1 тайм): Юрчук (Кинарейкин, 33) — Адамюк, Нельсон, Коравченко, Вантух, Ди Франко, Рубчинский, Назаренко, Ярмолюк, Довбык, Кивинда.

Днепр-1 (2 тайм): Кинарейкин (Кожокару, 60) — Чалый, Лучкевич, Сваток, Соловьев, Гуцуляк, Джурасек, Пихаленок, Билл, Демиденко, Гуаль.