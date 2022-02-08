Украина

Футболист "горняков" рассказал о подготовке ко второй половине сезона.

Полузащитник донецкого Шахтера Виктор Корниенко рассказал о своем отдыхе между учебно-тренировочными сборами, а также поделился мыслями о подготовке команды ко второй половине сезона.

"Все как обычно – в кругу семьи. Отдохнул, потом пару дней занимался индивидуально.



Тренеры знают, как правильно нас подготовить, втянуть обратно в работу. Думаю, никаких проблем ни у кого не будет. Было много беговой работы. Видимо, чтобы вернуть нас в тот тонус, который был перед выходными.



Конечно, соскучились друг за другом, ведь мы — одна семья. Даже если нам дать два выходных, мы уже будем скучать друг по другу", — приводит слова Корниенко пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что Шахтер с Кривцовым и Соломоном отправился на второй сбор в Турцию.